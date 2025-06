A Inzago la minaccia di 60mila tonnellate di rifiuti speciali si alzano le barricate | Siamo circondati dalle discariche adesso basta

Inzago si trova di fronte a una minaccia crescente: 60mila tonnellate di rifiuti speciali che rischiano di sovraccaricare un territorio già provato. La protesta si fa sentire forte, con il sindaco Andrea Fumagalli che denuncia l'insostenibilità di ulteriori impatti ambientali in una zona già compromessa. La questione si fa urgente: è giunto il momento di ascoltare davvero le voci del territorio e trovare soluzioni sostenibili.

Inzago (Milano), 18 giugno 2025 – Sul nuovo impianto di trattamento rifiuti a Inzago, audizione in commissione ambiente, sul piatto il no del territorio e l'appello del sindaco Andrea Fumagalli: " Inopportuno 'insistere' su un territorio già degradato, e su un paese che ha già dato". Si è tenuta al Pirellone la seduta della commissione ambiente, presieduta da Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale) e cui hanno preso parte, oltre all'amministrazione inzaghese, alcuni consiglieri regionali e rappresentanti di Città Metropolitana. L'oggetto è noto. Inzago e l’impianto contestato: "Basta rifiuti, salviamo il territorio" "Abbiamo già dato” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Inzago la minaccia di 60mila tonnellate di rifiuti speciali, si alzano le barricate: “Siamo circondati dalle discariche, adesso basta”

