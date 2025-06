A Imola si respira aria di F1 | due giorni di test all' Enzo e Dino Ferrari per Williams e Alpine - Video

A Imola si respira aria di F1: due giorni di test emozionanti all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con Williams e Alpine alle prese con le Testing Previous Cars. Dopo il grande spettacolo del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, l’atmosfera si infiamma nuovamente, offrendo ai tifosi un’anteprima di ciò che ci aspetta nella stagione 2024. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove strategie e feeling in pista. E questa volta, l’attesa si trasforma in realtà.

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola torna a respirare aria di F1 ad un mese di distanza dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Da martedì sono in pista Alpine e Williams con le Testing Previous Cars, vale a dire vetture con due anni di vita utili ad allenare i piloti.

