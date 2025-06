A House of Dynamite | ecco il titolo del nuovo film di Kathryn Bigelow

Preparati a un thriller mozzafiato: Kathryn Bigelow torna con A House of Dynamite, un film che promette suspense e tensione alle stelle. In arrivo su Netflix il 24 ottobre 2025, questa pellicola ci catapulterà in una corsa contro il tempo per svelare un misterioso attacco senza precedenti. Resta con noi: la verità sta per esplodere.

È stato annunciato oggi il titolo ufficiale del nuovo film diretto dalla regista premio Oscar® Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, in arrivo su Netflix a partire dal 24 ottobre 2025. La trama di A House of Dynamite. Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire. Titolo: A HOUSE OF DYNAMITE. Regia: Kathryn Bigelow. Sceneggiatura: Noah Oppenheim. Produttori: Greg Shapiro, p.g.a., Kathryn Bigelow, p. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

