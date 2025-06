A House of Dynamite è il nuovo film Netflix della regista premio Oscar Kathryn Bigelow

Scopri l’emozione di "A House of Dynamite", il nuovo film Netflix firmato dalla pluripremiata regista Kathryn Bigelow. Con la sua firma inconfondibile, Bigelow porta sullo schermo una narrazione avvincente e ricca di tensione, ambientata in un contesto storico e politico che ti catturerà fin dal primo istante. Preparati a immergerti in un viaggio epico di suspense e riflessione, dove ogni scena rivela un pezzo fondamentale di una storia potente e coinvolgente...

Dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, la prima donna a essersi portata a casa l'ambita statuetta per la miglior regia nel 2010 con il film "The Hurt Locker", arriva su Netflix un nuovo film d'azione. Si intitola "A House of Dynamite" d è un lungometraggio storicopolitico sulla storia di un.

