A Francavilla al Mare la 76ª edizione del Premio Michetti | un ponte tra memoria e contemporaneità

A Francavilla al Mare, dal 26 luglio al 15 settembre, torna la 76ª edizione del Premio Michetti, un evento che unisce memoria e contemporaneità attraverso l’arte. Con 25 artisti in mostra e un progetto espositivo che si estende oltre i confini della Fondazione, questa edizione promette di essere un ponte tra passato e futuro, ispirando emozioni e riflessioni profonde. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa dialogare con il nostro tempo e lasciarci senza parole.

A Francavilla al Mare dal 26 luglio al 15 settembre ci sarà la 76ª edizione del premio Michetti. L'edizione del 2025 vedrà la partecipazione di 25 artisti e, per la prima volta, il progetto espositivo non sarà ospitato unicamente negli spazi della Fondazione Michetti, ma si estenderà all'intero.

