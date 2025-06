A Foligno la conferenza stampa di presentazione di C’è Posto per te

Venerdì 20 giugno, Foligno si prepara ad accogliere un evento importante: la conferenza stampa di presentazione di "C’è Posto per Te", la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia. Alle ore 11.00, nella Sala Giunta del Comune, si sveleranno iniziative dedicate a rafforzare l’occupazione e l’inclusione sociale, puntando a creare nuove opportunità per tutti. Non perdere questa occasione di conoscere un progetto che potrebbe cambiare il futuro della comunità.

Venerdì 20 giugno, alle ore 11.00 presso la Sala Giunta della Sede del Comune di Foligno, in Piazza della Repubblica, Foligno (PG), arriva "C’è Posto per Te” la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l’in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Foligno la conferenza stampa di presentazione di “C’è Posto per te”

In questa notizia si parla di: foligno - posto - conferenza - stampa

Svelata “Concerto in piazza”, l’opera monumentale di Mimmo Paladino che coprirà la facciata di Palazzo Baldeschi durante i lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Baldeschi a Perugia. Presenti alla conferenza stampa il Presidente di Fondazione Pe Vai su Facebook

Foligno, domani conferenza stampa per presentare “Pale Hero Trail”; Svelati ospiti e programma dell'evento Foligno per le donne - Tante voci, un solo cuore: ecco tutti i dettagli; Calcio, per la Robur a Foligno ultima chiamata per acciuffare il secondo posto.

Il video di Meloni (al posto della conferenza stampa) in cui nulla è lasciato al caso: gli oggetti, i gesti, lo sguardo - Uno spot senza domande, al posto della tradizionale conferenza stampa che molti rimproverano alla premier di non fare (quasi) mai. Segnala corriere.it

Diocesi: Foligno, giovedì la conferenza di formazione “L’evento educativo” - Giovedì 12 gennaio, dalle ore 16 alle 19, presso l’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci, a Foligno, si terrà la seconda conferenza di formazione dal titolo “L ... Secondo agensir.it