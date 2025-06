A Firenze corteo contro la guerra il 20 giugno

Venerdì 20 giugno a Firenze si svolgerà un corteo contro la guerra, un momento di solidarietà e resistenza che richiama i valori della memoria storica e della pace. Promosso da Firenze Antifascista, il raduno partirà e concluderà presso il monumento ai caduti di Pian d'Albero, sottolineando come la Resistenza rappresenti ancora oggi un esempio di risposta collettiva alla violenza e alle guerre. Un'occasione per ricordare e agire insieme per un futuro di pace.

Firenze, 18 giugno 2025 - Venerdì 20 giugno alle 21 si terrà in piazza Elia Dalla Costa a Firenze un corteo serale contro la guerra. La manifestazione è promossa da Firenze antifascista. Il percorso, si spiega, avrà con partenza e ritorno presso il monumento ai caduti della battaglia di Pian d'Albero, e "intende rimettere al centro una memoria viva: quella della Resistenza, intesa come risposta collettiva e concreta alla violenza della guerra e alla sua logica di potere". Il corteo, si spiega ancora, "nasce come atto di opposizione alla guerra e a chi la alimenta: contro la Nato e il suo ruolo nei conflitti globali, contro il piano di riarmo dell'Unione Europea che sottrae risorse alla spesa sociale, e contro la politica di occupazione e aggressione dello Stato di Israele, che continua a colpire duramente la popolazione palestinese.

In questa notizia si parla di: firenze - guerra - corteo - giugno

