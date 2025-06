A Firenze confronto su tecnologie e sicurezza sul lavoro

Firenze, 18 giugno 2025 - Robotica, realtà virtuale e intelligenza artificiale – come si ricorda in una nota diffusa da Palazzo Strozzi Sacrati - stanno cambiando il lavoro, portando con sè luci ed ombre. Ma possono essere anche alleate nella battaglia per ridurre i rischi per la salute o la sicurezza delle persone, coadiuvando o sostituendo lavoratrici e lavoratori in attività pericolose o creando simulazioni molto reali che aiutano la formazione ed educazioni degli addetti. Sul versante opposto robot, realtà virtuale e intelligenza artificiale portano con sé il rischio di una deumanizzazione del lavoro, oltre ad avere riflessi sull’occupazione, la necessità di introdurre nuove figure professionali, privacy ed emersione di nuovi profili di responsabilità per chi produce, commercializza e utilizza queste tecnologie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze confronto su tecnologie e sicurezza sul lavoro

