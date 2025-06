A Dritto e rovescio l’escalation della tensione internazionale e il rischio di un conflitto mondiale

In un mondo sempre più instabile, la tensione internazionale cresce minacciosamente, alimentando timori di un conflitto globale. Giovedì 19 giugno, su Retequattro, “Dritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio affronta questo delicato tema, con interventi di figure di rilievo come Donald Trump. Scopriamo insieme le sfide e i rischi che il nostro pianeta sta affrontando, perché conoscere è il primo passo per comprenderne le implicazioni.

Milano, Trasmissione Tv Dritto e Rovescio – Paolo Del Debbio MILANO – Giovedì 19 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma Videonews condotto da Paolo Del Debbio. In primo piano, l’escalation della tensione internazionale e il rischio di un conflitto mondiale: con l’intervento di Donald Trump, emergono nuovi interrogativi sul ruolo delle grandi potenze e sulla possibile partecipazione dell’Italia in uno scenario sempre più critico. Un approfondimento sul progressivo allargamento del conflitto offrirà spunti di riflessione sulle implicazioni politiche, militari e umanitarie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A “Dritto e rovescio” l’escalation della tensione internazionale e il rischio di un conflitto mondiale

In questa notizia si parla di: dritto - rovescio - escalation - tensione

