A Cesi due passeggiate per Meravigliarsi | escursione per ragazzi e scoperta delle chiese del borgo

a Cesi due passeggiate per meravigliarsi, ideali per giovani esploratori e appassionati di storia. Un’occasione unica per scoprire le chiese del borgo e lasciarsi affascinare dalla sua bellezza nascosta, in un percorso che unisce cultura e divertimento. Questi eventi, parte del progetto “Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie”, promosso dal Comune di Terni e dalla Cooperativa Sociale ALIS, renderanno il nostro territorio un palcoscenico di scoperta e meraviglia. Le iniziative si intitolano "Meravigliarsi" e saranno...

Due nuovi eventi a Cesi nell'ambito del patto di collaborazione tra la Cooperativa Sociale ALIS e il Comune di Terni per il progetto “Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie", finanziato dal Ministero della Cultura Nextgeneration EU. Le iniziative si intitolano "Meravigliarsi" e saranno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - A Cesi due passeggiate per “Meravigliarsi”: escursione per ragazzi e scoperta delle chiese del borgo

In questa notizia si parla di: cesi - meravigliarsi - passeggiate - escursione

A Cesi due passeggiate per “Meravigliarsi”: escursione per ragazzi e scoperta delle chiese del borgo.

Terni, alla scoperta dell'eremo di Cesi. Un viaggio tra storia e spiritualità nei luoghi che furono di Fra' Bernardino - Durante l'escursione si potrà visitare una grotta che testimonia antichi culti risalenti al Neolitico o più probabilmente ad epoche ancora precedenti ... Scrive corrieredellumbria.it

Escursione organizzata a Carsulae, verso la Romita di Cesi e Monte Torre Maggiore - NewTuscia – TERNI – Una bellissima escursione di domenica 15 settembre è stata organizzata dall’Associazione Umbru a Carsulae- Riporta newtuscia.it