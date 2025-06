A Cesena l' accoglienza dei rifugiati è diffusa e non in grandi centri | 29 hanno trovato lavoro 38 una casa autonoma

A Cesena, l’accoglienza dei rifugiati si distingue per il suo approccio diffuso e umanamente sostenibile. Con 29 persone che hanno già trovato lavoro e 38 che vivono in autonomia, il territorio si impegna ad offrire opportunità concrete. Attualmente, 54 richiedenti asilo provenienti da diverse nazionalità trovano supporto attraverso iniziative coordinate dall’Unione dei Comuni, dimostrando che l’integrazione è possibile e condivisa. Di...

Sul territorio di Cesena e della valle del Savio attualmente sono ospitati 54 richiedenti asilo e rifugiati gestiti dall'Unione dei Comuni, provenienti da paesi quali Afghanistan, Siria, Ucraina, Somalia, Nigeria, Burkina Faso, Pakistan, Camerun, Bangladesh, Tunisia, Costa d’Avorio, Egitto. Di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Cesena l'accoglienza dei rifugiati è diffusa e non in grandi centri: 29 hanno trovato lavoro, 38 una casa autonoma

