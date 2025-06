A caccia del miglior imitatore, Forlì ospita Elvis Lives On con il britannico Louis Brown.

A Forlì, il leggendario Elvis Presley rivive grazie a Louis Brown, uno degli imitatori più apprezzati al mondo. In due serate imperdibili, “Elvis Lives On” rende omaggio alle sue hit indimenticabili e alla passione di un pubblico che ancora oggi si accende al suono del Re del rock and roll. Preparatevi a rivivere l’energia e la magia di Elvis, perché questi concerti promettono di essere un viaggio emozionante nel cuore della musica e della nostalgia.

