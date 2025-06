A Bracigliano torna la Festa della Ciliegia | sapori e tradizione dal 20 al 22 giugno

A Bracigliano torna la Festa della Ciliegia, un’occasione imperdibile per immergersi in sapori autentici e tradizioni millenarie. Dal 20 al 22 giugno, il borgo si trasforma in un vivace crocevia di gusto, musica e cultura, accogliendo visitatori da tutta la regione. Un viaggio tra stand enogastronomici, spettacoli e appuntamenti che celebra il cuore pulsante di questa splendida comunità. Non perdere l’appuntamento: ti aspettiamo per vivere insieme un’estate all’insegna della convivialità e delle eccellenze locali!

Il borgo di Bracigliano si prepara ad accogliere la 24esima edizione della Festa della Ciliegia, in programma dal 20 al 22 giugno. Una tre giorni all’insegna del gusto e della promozione dei prodotti locali, con stand enogastronomici, spettacoli, musica dal vivo, mostre e appuntamenti culturali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A Bracigliano torna la Festa della Ciliegia: sapori e tradizione dal 20 al 22 giugno

PANE E CERASE — Anteprima della Festa della Ciliegia di Bracigliano! Giovedì 19 giugno ? Ore 20.30 Cantina Cicerenella, Via Donnarumma 40,... Vai su Facebook

