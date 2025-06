A Bergamo il meeting del gruppo di lavoro Icao dedicato all’assistenza alle vittime di incidente aereo e ai loro famigliari

A Bergamo, dal 16 al 18 giugno, si è svolto un importante meeting internazionale dedicato all’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. L’Italia ha avuto l’onore di ospitare questo evento, che ha visto la partecipazione di esperti dell’ICAO e delle istituzioni nazionali, grazie alla collaborazione tra ENAC, il Comitato 8 ottobre 2001 e Sacbo. Un’occasione unica per rafforzare gli standard di sicurezza e supporto a livello globale.

Tra il 16 e il 18 giugno, l'Italia ha avuto l'onore di ospitare, all'Aeroporto di Milano Bergamo, i lavori del Gruppo di Lavoro Icao (International Civil Aviation Organization) dedicato all' Assistenza alle Vittime di Incidente Aereo e ai loro Famigliari (AAAVF). L'evento è stato reso possibile grazie alla profonda collaborazione instaurata tra Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), il Comitato 8 ottobre 2001 e Sacbo, società di gestione dello scalo bergamasco. Il meeting ha visto la partecipazione di un folto gruppo di esperti e professionisti provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di tutte le componenti del settore: autorità regolatorie, industria aeronautica e associazioni dei familiari delle vittime.

