8^ edizione per Liguria delle Arti | teatro poesia e musica per riscoprire i tesori d' arte

Scopri l’ottava edizione di “Liguria delle Arti”, un viaggio emozionante tra teatro, poesia e musica che celebra i tesori artistici della regione. Dal 20 giugno al 6 settembre 2025, Teatro Ipotesi trasforma ogni evento in un’esperienza unica, immersiva e multisensoriale, coinvolgendo il pubblico in serate all’aperto o in location suggestive. Preparatevi a riscoprire la bellezza dell’arte ligure in un percorso ricco di emozioni e scoperte.

Dal 20 giugno al 6 settembre 2025, Teatro Ipotesi presenta l'ottava edizione di "Liguria delle Arti", la manifestazione itinerante che collega arte, letteratura, teatro e territorio con un'esperienza immersiva e multisensoriale. Il pubblico sarà accompagnato in serate en plein air o dentro.

