447 tonnellate d’acciaio raccolte nel 2024 | Ricrea premia Padova

447 tonnellate di acciaio raccolte nel 2024: un risultato che illumina l’impegno di Padova nella sostenibilità. Questo incredibile traguardo, frutto della collaborazione tra cittadini, istituzioni e aziende, testimonia la volontà di fare la differenza per il nostro pianeta. Ricrea ha premiato Padova come esempio di eccellenza nella gestione dei rifiuti, dimostrando che con passione e collaborazione si può costruire un futuro più verde e responsabile.

Un risultato che brilla come l’acciaio stesso, frutto di un impegno costante e condiviso tra cittadini, istituzioni e aziende. Nel 2024, la città veneta ha raccolto ben 447 tonnellate di imballaggi in acciaio, guadagnandosi un riconoscimento speciale da RICREA, il Consorzio Nazionale che promuove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - 447 tonnellate d’acciaio raccolte nel 2024: Ricrea premia Padova

In questa notizia si parla di: acciaio - tonnellate - ricrea - raccolte

In pieno giorno provano a portare via tonnellate di ferro e acciaio da una ditta edile - Durante il giorno, due uomini sono stati colti sul fatto mentre cercavano di asportare tonnellate di ferro e acciaio da un deposito edilizio a Pegli.

447 tonnellate d’acciaio raccolte nel 2024: Ricrea premia Padova; Gorizia premiata per l’impegno nella raccolta differenziata dell’acciaio; Avellino premiata per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

447 tonnellate d’acciaio raccolte nel 2024: Ricrea premia Padova - Padova si distingue per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: cittadini, istituzioni e aziende insieme in un percorso virtuoso verso un futuro più sostenibile e innovativo ... Da padovaoggi.it

La Spezia virtuosa e premiata: raccolte 223 tonnellate d’acciaio nel 2022 - Solo nel 2022, il Comune ha raccolto 223 tonnellate di acciaio, realizzando una crescita del 64%. Scrive ilsecoloxix.it