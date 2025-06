4 di Sera sesso e satanismo | la Lomellina si fa dark

Nel cuore della Lomellina, un'oscurità inquietante si fa strada tra leggenda e realtà. Tra il Santuario della Bozzola e la villetta di Garlasco, si dipana un intreccio di misteri, gossip e ombre profonde, trasformando questa provincia in un palcoscenico di segreti inquietanti. Un luogo dove il confine tra il normale e il proibito si dissolve, lasciando spazio a storie che scuotono le coscienze e alimentano il fascino del mistero. La verità si nasconde dietro questa nebbia di misteri, pronta a emergere.

L’ombra del Santuario della Bozzola alle spalle di Chiara Poggi e della villetta di via Pascoli a Garlasco nella quale la 26enne è stata uccisa il 13 agosto del 2007. Un’ombra lunga, lunghissima, in cui si intrecciano voci incontrollate, gossip di Paese, carte della Procura e suggestioni di una provincia nera. Altroché «Las Vegas della Lomellina», come qualcuno l'aveva definita alludendo agli svaghi segreti dei protagonisti sfiorati dal delitto. A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi indaga sul luogo sacro. «Leggendo le intercettazioni - spiega il giornalista David Murgia, presidente del GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) - emerge uno scenario complesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, sesso e satanismo: la Lomellina si fa dark

