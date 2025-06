35 edizioni di Sadurano Serenade su il sipario con il Maurizio Di Fulvio Quartet

La 35ª edizione di Sadurano Serenade promette ancora una volta di incantare gli amanti della musica, unendo talento, passione e atmosfere uniche sotto il cielo estivo. Organizzata dall’associazione Amici di Don Dario e Magica-mente Mozart, questa rassegna è diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica live. Domenica 22 giugno, l’arena Rocca Caterina Sforza accoglierà il Maurizio Di Fulvio Quartet, dando il via a un’estate ricca di emozioni e suggestioni sonore. Non mancate!

La 35esima edizione di Sadurano Serenade, la rassegna musicale promossa dall’associazione Amici di don Dario e a Magica-mente Mozart, prende il via domenica 22 giugno all'arena Rocca Caterina Sforza con il Maurizio Di Fulvio Quartet, composto dallo stesso Di Fulvio (chitarra), Simona Capozucco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - 35 edizioni di "Sadurano Serenade", su il sipario con il Maurizio Di Fulvio Quartet

In questa notizia si parla di: fulvio - sadurano - serenade - maurizio

Sadurano Serenade ’25 al via con Maurizio di Fulvio Quartet; Santarcangelo, progetto Pnrr da 400 mila euro per potenziare la distribuzione dell’acqua in città.

Sadurano. Serenade, oggi si chiude con Dheur - La 32ª edizione di Sadurano Serenade, promossa dall'associazione Amici di don Dario, si conclude oggi con un concerto del pianista belga Patrick Dheur. ilrestodelcarlino.it scrive

Sadurano Serenade, un viaggio dalla musica classica al jazz - E’ in programma questa sera alla sala Sangiorgi di Forlì il secondo dei quattro concerti della seconda fase della rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don ... Come scrive ilrestodelcarlino.it