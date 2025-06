32^ Palio del Batar Panoce

La 32^ edizione del Palio del Batar Panoce di Trevignano si appresta a vivere momenti di grande festa e tradizione. Dal 21 al 30 giugno, il paese si trasforma in un palcoscenico di emozioni, con appuntamenti che uniscono storia, cultura e spirito di comunità . La cerimonia di presentazione delle squadre sabato 21 alle 20 sarà solo l’inizio di uno spettacolo imperdibile, culminante nelle premiazioni finale. Preparatevi a vivere un’edizione memorabile!

È tutto pronto per la 32^ edizione del Palio del Batar Panoce di Trevignano (TV), il cui programma prenderà il via sabato 21 giugno con la presentazione delle squadre, per chiudersi lunedì 30 giugno con le premiazioni. Sabato 21 alle 20 si terrà la tradizionale cerimonia di presentazione delle.

