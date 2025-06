30 Seconds from Gaza | a Palermo la presentazione del libro dello scrittore palestinese Sabaaneh

Palermo, città di storia e dialogo, accoglie con entusiasmo la presentazione del libro "30 Seconds from Gaza" di Mohammad Sabaaneh. In un contesto che valorizza la cultura e l’incontro tra mondi, questo evento rappresenta un’importante occasione per ascoltare le voci autentiche del Palestina attraverso l’arte e la narrazione. Non perdete questa chance di immergervi in storie di speranza e resilienza, perché la cultura ha il potere di unire e comprendere oltre le frontiere.

Palermo, una città storica che ha sempre accolto la cultura e il dialogo internazionale, sarà il palcoscenico per la presentazione del libro "30 Seconds from Gaza" dello scrittore e fumettista palestinese Mohammad Sabaaneh. L'evento si inserisce nell'ambito della rassegna Letture Umane.

lunedì 23 giugno alle 19.00 saremo a Palermo, alla rassegna di libri e idee di HRYO Human Rights Youth Organization a parlare ancora di Palestina! Il fumettista ? Sabaaneh Cartoon , in collegamento da Ramallah, e Vai su Facebook

Il 23 giugno presentazione a Palermo del libro 30 Seconds from Gaza dello scrittore palestinese Sabaaneh

'30 seconds from Gaza', la graphic novel dei racconti palestinesi dalla Striscia. "Immagini che la Storia dovrà giudicare" - Sono alcune delle immagini che compongono 30 seconds from Gaza, libro a fumetti dell'artista palestinese Mohammad Sabaaneh, pubblicato di recente dalla casa editrice Mesogea.