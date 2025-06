30 CFU ex art13 | con l’Università Link puoi seguire percorsi abilitanti scegliendo tra due modalità

Se sei un docente alla ricerca di un percorso abilitante flessibile ed efficace, l’Università degli Studi Link ti offre due modalità innovative per ottenere i 30 CFU ex art.13, fondamentali per il tuo futuro professionale. Puoi scegliere tra percorsi infrasettimanali o solo weekend, studiando secondo le tue esigenze. Le iscrizioni sono aperte per tutte le classi di concorso della Tabella A e B. Non perdere questa opportunità: la tua carriera ti aspetta!

Per la quinta edizione dei percorsi di formazione iniziale, 30 CFU ex art 13, l’Università degli Studi Link erogherà il percorso secondo due nuove modalità: infrasettimanale o solo weekend, pensate per andare incontro alle esigenze dei docenti interessati. Le iscrizioni per le classi di concorso della Tabella A e Tabella B (docenti ITP) sono aperte . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

