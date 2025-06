28 giorni dopo | da oggi in streaming su NOW e Prime Video

Preparati a rivivere l’epico ritorno di “28 giorni dopo”, ora disponibile in streaming su Now e Prime Video. In occasione dell’attesa uscita del sequel diretto dalla coppia vincente Danny Boyle e Alex Garland, questa pietra miliare degli zombie movie ti aspetta per un tuffo nel passato che ha rivoluzionato il genere. Non perdere questa opportunità: il conto alla rovescia è iniziato, e tra 28 giorni tutto potrebbe essere diverso.

In coincidenza con l'uscita nelle sale del sequel firmato dalla coppia Danny Boyle Alex Garland, le due piattaforme inseriscono in catalogo il film che ha segnato la loro prima collaborazione diretta e cambiato per sempre le regole degli zombie movie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 28 giorni dopo: da oggi in streaming su NOW e Prime Video

