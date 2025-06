28 Anni Dopo | Stabilirà un nuovo record al Box Office nel weekend d’apertura?

28 anni dopo, il franchise post-apocalittico “28 Anni Dopo” torna con un nuovo capitolo che sta già facendo parlare di sé. L’attesa degli appassionati si è trasformata in entusiasmo palpabile, e le prime stime prevedono un record al botteghino nel weekend d’apertura. Secondo The Hollywood Reporter, le proiezioni indicano che “28 Anni Dopo” potrebbe incassare tra i 28 e i 30 milioni di euro, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto nel panorama horror.

Dopo anni di attesa, il franchise post-apocalittico “28 Anni Dopo” sta per tornare sul grande schermo, e l’entusiasmo del pubblico è palpabile. Questo nuovo capitolo si preannuncia come un vero e proprio record al botteghino nel suo weekend di apertura, segnando un momento cruciale per la serie horror. Proiezioni da Record per “28 Anni Dopo”. Secondo The Hollywood Reporter, le stime attuali prevedono che “28 Anni Dopo” incasserà tra i 28 e i 30 milioni di dollari negli Stati Uniti nei suoi primi tre giorni di programmazione. Alcuni dati di monitoraggio più ottimistici suggeriscono addirittura un incasso potenziale tra i 40 e i 45 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Nerdpool.it