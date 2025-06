28 anni dopo recensione | in un mondo violento Danny Boyle ci ricorda di amare e poi morire

Dopo 28 anni, Danny Boyle torna sul grande schermo con un sequel che supera le aspettative, offrendo una riflessione più matura e articolata sul mondo di oggi. In un contesto violento e complesso, il film ci invita a riscoprire il valore dell’amore, della famiglia e della mortalità, anche in epoche di incertezza come quella della Brexit. Un'opera che non solo intrattiene, ma invita a pensare.

Al cinema l'attesissimo sequel del cult post-apocalittico del 2002; un film più complesso e profondo del precedente, capace di parlare ancora di famiglia, morte e. Brexit. Nell'ormai lontano 2002 uscì un film in grado di riscrivere i dettami del genere post apocalittico: stiamo parlano di 28 giorni dopo, reinterpretazione dello zombie movie nel quale gli infetti si facevano terribilmente aggressivi e veloci, costituendo con ancora maggior forza l'elemento di imprevedibilità e orrore che caratterizzava questo tipo di pellicole fatte per tenere sempre sulla corda lo spettatore. È proprio per questa sua importanza che all'annuncio dell'uscita di un nuovo sequel tutti gli appassionati hanno temuto l'ennesimo tentativo di riciclare un'idea rivoluzionaria per farne un prodotto di marketing. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 28 anni dopo, recensione: in un mondo violento Danny Boyle ci ricorda di amare (e poi morire)

