28 Anni Dopo | recensione del film di Danny Boyle

Dopo quasi tre decenni dall'iconico “28 Giorni Dopo”, Danny Boyle torna a esplorare il mondo post-apocalittico con “28 Anni Dopo”. Un film che, tra azione mozzafiato e riflessioni profonde, riaccende la ferocia del genere horror con uno sguardo attento alle sfide politiche e sociali della nostra epoca. Preparatevi a un viaggio emozionante, ricco di suspense e significato, che dimostra come il cinema possa ancora sorprendere e far riflettere.

Dopo quasi tre decenni dagli eventi di 28 Giorni Dopo, il regista premio Oscar Danny Boyle torna nell’universo narrativo che ha ridefinito il genere horror post-apocalittico con 28 Anni Dopo ( 28 Years Later ), un’opera che mescola intrattenimento ad altissimo profilo, lucida analisi politica e un cuore vibrante, sorprendentemente emozionante. Al suo fianco, ancora una volta, c’è lo sceneggiatore Alex Garland, con cui Boyle aveva già collaborato per dare vita al virus della rabbia che ha devastato il Regno Unito sullo schermo. Questa nuova iterazione non è solo un sequel: è il primo capitolo di una nuova trilogia ( il secondo film è già stato girato! ), e al tempo stesso una riflessione profonda sui traumi collettivi del nostro presente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it