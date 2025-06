28 anni dopo il film di Danny Boyle affronta un' impresa quasi impossibile

Dopo aver rivoluzionato il genere con il suo primo capitolo, "28 giorni dopo", Danny Boyle torna con un terzo film che sfida le aspettative e si propone di lasciare un segno indelebile. A distanza di 28 anni dal primo episodio, questa nuova avventura si inserisce in un campo saturo di cliché, pronto a riscrivere le regole e a riconquistare il pubblico con una narrazione innovativa e coinvolgente. La sfida è aperta: sarà in grado di ripetere il successo?

