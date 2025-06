28 anni dopo è tutto un ritorno di morte vita sequel e saghe

Dopo 28 anni, il mondo di "28 giorni dopo" torna in scena con un sequel che promette emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Diretto da Danny Boyle e scritto con Alex Garland, questo nuovo capitolo si inserisce in una saga intrisa di morte, rinascita e rivisitazioni cicliche. Pronti a scoprire come la trama si intreccia e si evolve in un ciclo senza fine? Questo film segna l'inizio di un nuovo ciclo narrativo destinato a lasciare il segno.

-SPOILER ALERT-Questo articolo contiene molti dettagli relativi alla trama del film 28 anni dopo 28 anni dopo, il nuovo film di Danny Boyle scritto a quattro mani con Alex Garland, apre e prosegue una circolaritĂ dettata giĂ dall’uscita del cult del 2002, 28 giorni dopo. Il nuovo film, infatti, è il terzo di una trilogia che, a propria volta, dĂ inizio a un nuovo ciclo di pellicole composte da tre differenti titoli, uno giĂ girato dal regista di Trainspotting e l’altro in attesa di ricevere finanziamenti - oltre che, probabilmente, del riscontro al botteghino di questo suo ritorno. Nel mezzo, tra 28 giorni dopo e l’attuale 28 anni dopo, c’è stato il 28 settimane dopo diretto da Juan Carlos Fresnadillo del 2007, pellicola sfortunata che non ha mai avuto la forza del suo predecessore per entrare con la medesima impronta nell’immaginario cinematografico, pur offrendo un altro lato della storia degli infetti dal virus della rabbia diventati affamati e velocissimi zombie, ipotizzando perfino la possibilitĂ di un antidoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 28 anni dopo è tutto un ritorno di morte, vita, sequel e saghe

