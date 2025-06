28 anni dopo | danny boyle svela il significato del suo film sul mondo che finisce

Dopo 28 anni, Danny Boyle rivela il vero significato del suo film sul mondo che finisce, aprendo un nuovo capitolo per la saga di “28 Anni Dopo”. In un’intervista esclusiva con Gianluca Gazzoli, il regista svela dettagli sui prossimi progetti e i cambiamenti nel pubblico post-pandemia. Scopriamo insieme le anticipazioni e le novità che potrebbero ridisegnare il futuro di questa amata serie cinematografica.

il futuro della saga di "28 anni dopo": dettagli e anticipazioni. Un approfondimento sulle dichiarazioni del regista Danny Boyle riguardo ai progetti futuri legati alla celebre serie cinematografica. L'intervista con il conduttore Gianluca Gazzoli, realizzata in esclusiva per Sony Pictures Italia, svela le intenzioni di rilanciare la saga iniziata nel 2002 e i cambiamenti percepiti nel pubblico dopo l'esperienza pandemica. le novità sul progetto e le caratteristiche dei nuovi film. una trilogia autonoma con elementi condivisi. Alex Garland, sceneggiatore e regista, ha scritto tre pellicole indipendenti tra loro, ma collegate da personaggi e ambientazioni comuni.

