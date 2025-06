28 anni dopo | Alex Garland svela il cambiamento radicale rispetto ai primi due capitoli

Dopo 28 anni, l'atteso ritorno del franchise horror inglese si concretizza grazie alla visione innovativa di Alex Garland, ora regista. La sua esperienza approfondita del ruolo ha portato a un cambiamento radicale rispetto ai primi due capitoli, offrendo al pubblico un film intenso e sorprendente. Prepariamoci a rivivere un horror che unisce passato e presente, emozionando sia i nostalgici che le nuove generazioni. È arrivato il momento di scoprire cosa hanno in serbo per noi Garland e Boyle!

Diventare regista ha permesso ad Alex Garland di comprendere meglio il ruolo, e questo cambiamento si riflette nel lavoro di Danny Boyle sul terzo capitolo del franchise, da oggi al cinema. Il gran giorno è arrivato. Da oggi 28 anni dopo approda nei cinema italiani ricongiungendo il pubblico col fortunato franchise horror inglese firmato dal duo esplosivo Alex GarlandDanny Boyle. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanto da spingere gli autori a un radicale cambiamento rispetto a 28 giorni dopo e 28 settimane dopo, come ha confermato lo stesso Garland. Parlando con ScreenRant, lo sceneggiatore ha fatto cenno alla sua evoluzione come regista nei 23 anni trascorsi dall'uscita di 28 giorni dopo spiegando come la regia gli abbia fornito una "prospettiva diversa sul lavoro".

