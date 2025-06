25 anni di Rai Cinema | sulle reti pubbliche una programmazione speciale

In occasione dei 25 anni di Rai Cinema, le reti pubbliche si preparano a festeggiare con una programmazione speciale che promette emozioni uniche. Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, e Adriano De Maio, direttore cinema e serie tv, svelano un'estate all'insegna di film, documentari e corti che celebrano il talento italiano. Un compleanno che sottolinea come il cinema italiano abbia trovato nella Rai un alleato fondamentale per il suo sviluppo e successo.

Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema, e Adriano De Maio, direttore cinema e serie tv, anticipano una programmazione estiva all'insegna di film, documentari e corti. "Se il cinema italiano ha avuto uno sviluppo solido è anche grazie al contributo della Rai", spiega Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema, durante l'incontro stampa organizzato in occasione dei 25 anni della società nata "come spin-off per produrre, acquisire e gestire i diritti dei prodotti audiovisivi". Una ricorrenza importante, nonché occasione per sottolineare la ricerca della qualità senza dimenticare il valore, l'occupazione e la fiscalità.

