17mila euro a un' agenzia di viaggi di Ragusa per una crociera ma la vacanza salta | truffa coppia denunciata

Una coppia di Ragusa pensava di partire per una crociera indimenticabile, ma ha scoperto di essere stata vittima di una truffa. Con oltre 17mila euro incassati, i titolari di un'agenzia di viaggi sono stati denunciati per aver fatto sparire sogni e soldi dei clienti. È un monito che invita a scegliere con attenzione e affidarsi solo a realtà affidabili nel mondo del turismo.

L'amara scoperta dopo una mail ricevuta dalla compagnia: l'agenzia viaggi a cui si erano rivolti non avrebbe trasferito i pagamenti ricevuti per le cabine Vai su Facebook

