1522 è l' abito da sposa di Emanuele Pepe contro la violenza sulle donne Opera esposta durante la settimana della moda Pitti Uomo a Firenze

Un abito da sposa senza tradizionali tessuti, ma rivestito di scritte rosso sangue e lucchetti cuciti sull’orlo, simboli forti contro la violenza sulle donne. “1522” di Emanuele Pepe, esposto durante Pitti Uomo a Firenze, si erge come un messaggio di denuncia e speranza. In un contesto di moda maschile, l’artista pugliese sceglie di trasformare il suo capolavoro in un potente atto di solidarietà e protesta, lasciando un segno indelebile nel cuore della kermesse.

N iente tulle, raso o chiffon: solo scritte rosso sangue e lucchetti cuciti sull’orlo. Questo è “ 1522 ” di Emanuele Pepe. L’ abito da sposa creato dallo stilista pugliese contro la violenza sulle donne ed esposto in occasione dell’evento Fashion Beyond Waste a Villa Biagiotti, Firenze. Proprio nel contesto di una delle settimane più importanti per la moda maschile, Pitti Uomo, Pepe sceglie di compiere un gesto potente e provocatorio. Un abito per denunciare, dichiarare un’urgenza e prendere una posizione. «Per eliminare la violenza sulle donne bisogna partire dalla testa dei maschi! », ha spiegato lo stilista sui social. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "1522" è l'abito da sposa di Emanuele Pepe contro la violenza sulle donne. Opera esposta durante la settimana della moda Pitti Uomo a Firenze

