14 ore di volo per andare a un matrimonio a cui non eravamo invitati Per nasconderci dagli sposi in hotel ci camuffavamo | la storia di Yasemin e Davide

Yasemin e Davide, una (ex) coppia tedesca, hanno vissuto un’avventura degna di un film d’azione: 14 ore di volo per partecipare a un matrimonio a cui non erano stati invitati, nascondendosi in hotel e camuffandosi. Un racconto che intreccia spionaggio, fraintendimenti e colpi di scena. Prenotare in anticipo? Non sempre è sinonimo di certezza. La loro storia ci insegna che, a volte, le decisioni più audaci portano alle avventure più imprevedibili.

Una storia di spionaggio, fraintendimenti e incomprensioni. No, Ethan Hunt di Mission: Impossible non c’entra. I protagonisti sono Yasemin Sarli e Davide, una (ex) coppia tedesca. I due hanno preso un volo di 14 ore per andare a un matrimonio a cui non erano stati invitati. La donna ha raccontato su TikTok l’incredibile storia che risale all’ottobre del 2023. Prenotare i viaggi con largo anticipo non sempre è un vantaggio. E lo ha capito questa coppia che pensava di dover partecipare al matrimonio di due amici in Argentina. Nonostante non ci fosse un invito scritto, Davide era convinto di partecipare, ricorda l’ex compagnia su TikTok: “Lo sposo diceva sempre che voleva un piccolo matrimonio con la famiglia e gli amici più stretti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

