1000 Miglia finalmente ci siamo | ecco il corteo delle auto più belle

Prato si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’anno: la 1000 Miglia. Il corteo delle vetture, tra Ferrari d’epoca e moderne auto elettriche, sta facendo il suo ingresso tra emozione e stupore. Un viaggio tra passato e futuro, che coinvolge appassionati e curiosi da ogni parte. La città si trasforma in un palcoscenico di storia e innovazione, dando il via a un festival di motori indimenticabile.

Prato, 18 giugno 2025 – Le prime auto ad arrivare sono le 120 Ferrari del Tribute, alle quali seguiranno quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le oltre 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957. L’attesa è finita: questa mattina il primo transito alle 8.30 con i bolidi del Cavallino Rampante. Un’ora dopo sarà la volta di quelle storiche. Le vetture entreranno in città prendendo viale Borgovalsugana, via Sem Benelli e via Lambruschini. Attraversato il Ponte Datini, effettueranno un controllo orario in viale Galilei. Qui ci sarà il suggestivo passaggio all’interno dell’ex Calamai, la vecchia fabbrica tessile riaperta per l’occasione, ma che non sarà accessibile al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it