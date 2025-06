1000 Miglia 2025 | Mercedes tante classiche preziose

La presenza in Italia dei Classic Partner è un ulteriore passo fondamentale per rafforzare il legame tra la tradizione e l’innovazione del marchio Mercedes-Benz. Questi punti di riferimento, come Bonera a Brescia e Rossi a Perugia, diventeranno i luoghi ideali per collezionisti e appassionati di veicoli storici, celebrando l’eccellenza delle classiche preziose. Un mondo di passione che si apre, pronto a scrivere nuove pagine di storia nell’affascinante universo dell’automobilismo d’epoca.

Mercedes-Benz Italia presenta i primi due Mercedes-Benz Classic Partner italiani: due punti di riferimento per collezionisti e appassionati dell’heritage, che nascono all’interno di importanti realtà, partner di lunga data della Stella: Bonera a Brescia e Rossi a Perugia. Ai microfoni di Gazzetta Motori il presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck: “La presenza in Italia dei Classic Partner è un ulteriore passo fondamentale per tutelare un patrimonio e un mercato che in Italia ha grandissime potenzialità. Oggi ci sono soprattutto officine indipendenti e il 75% ha meno di 8 dipendenti, con un problema effettivo di ricambio generazionale, quindi dobbiamo garantire una struttura ben organizzata per dare ai nostri clienti la possibilità di prendersi cura nel migliore dei modi della propria vettura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 1000 Miglia 2025: Mercedes, tante classiche preziose

