1° Evento Estivo di Arboria | sport e natura per i più piccoli

Preparati a vivere una giornata di avventura, divertimento e scoperta al primo Evento Sportivo "Estate" di Arboria, un'occasione unica per i più piccoli di immergersi nella natura e praticare sport all'aria aperta. Domenica 29 giugno 2025, presso il Rifugio Campo di Spina di Mugnano del Cardinale (AV), bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni potranno sperimentare attività coinvolgenti e formative, promuovendo un sano stile di vita e il rispetto per l’ambiente. Un'occasione da non perdere per crescere e divertirsi!

