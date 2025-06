Zona rossa Conte | Azzerate le richieste di intervento da parte delle forze dell' ordine

La "zona rossa" di Treviso, creata per contenere e monitorare comportamenti a rischio, ha già dimostrato i suoi effetti positivi: grazie alla collaborazione tra autorità e comunità, le richieste di intervento delle forze dell’ordine si sono drasticamente azzerate. Un risultato che conferma l’efficacia di strategie mirate e comunitarie nella gestione della sicurezza urbana, aprendo nuove prospettive per replicare questo modello in altre aree sensibili.

La "zona rossa" del quadrante di via Roma, complice la chiusura delle scuole per i mesi estivi ed un naturale spostamento di molti giovani "turbolenti" verso le località balneari del litorale, è un esperimento che ha per ora funzionato: avviata il 26 maggio dalla Prefettura di Treviso si. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Zona rossa, Conte: «Azzerate le richieste di intervento da parte delle forze dell'ordine»

