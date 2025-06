Zinwa Q25 fa rivivere un mitico BlackBerry e lo rende attuale

Il Zinwa Q25 è il sorprendente dispositivo che trasforma un mito come BlackBerry Classic in un protagonista del presente, con tecnologie moderne e funzionalità aggiornate. Questo smartphone riesce a coniugare nostalgia e innovazione, offrendo agli utenti un’esperienza unica e senza compromessi. Pronto a riscoprire le radici del mondo mobile senza rinunciare alle comodità di oggi? Scopriamo insieme come il Zinwa Q25 ridisegna il concetto di classico, rendendolo irresistibile.

Zinwa Q25 può essere considerato una sorta di versione "modernizzata" di un celebre smartphone come BlackBerry Classic

Zinwa Technologies annuncia il ritorno del BlackBerry Classic con Android 13 e specifiche imponenti - La cinese Zinwa Technologies ha annunciato il Zinwa Q25, una rivisitazione del BlackBerry Classic con Android 13, processore MediaTek Helio G99, 12 GB di RAM, 256 GB di storage e fotocamere da 50 MP, ... Si legge su news.fidelityhouse.eu