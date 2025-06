Zeudi Di Palma ad un evento tra balli e sfilate sui social dilaga l'ironia sulle performance discutibili

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e protagonista di eventi mondani, torna sotto i riflettori con performance che divertono e sorprendono sui social. Tra balli, sfilate e battute allo spettacolo al Teatro La Latina di Madrid, l’ironia non si è fatta attendere, trasformando il suo show in un vero e proprio fenomeno virale. Ma cosa si nasconde dietro queste esibizioni? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa singolare vicenda.

Dopo la fine del GF, Zeudi Di Palma è impegnata in diversi eventi in giro per il mondo. In uno di questi, che si è tenuto al Teatro La Latina a Madrid, l'ex Miss Italia si è esibita in balli, sfilate ed esibizioni alla batteria. Ma le performance discutibili hanno generato un vero e proprio trend social. "C'è gente che ha pagato per tutto questo?", uno dei commenti ricorrenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

