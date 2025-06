Zazzaroni Osimhen Al-Hilal? La trattativa non è saltata…

Secondo Ivan Zazzaroni, la possibilità che Victor Osimhen approdi all’Al Hilal non è affatto sfumata. Il talentuoso attaccante del Napoli potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita dopo il Mondiale per club negli Stati Uniti, mantenendo viva l’incertezza sulla sua futura destinazione. La trattativa, ancora aperta, tiene tutti con il fiato sospeso: il mercato può riservare sorprese proprio in questi ultimi giorni di calciomercato. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Secondo Ivan Zazzaroni, la trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen all’Al Hilal non sarebbe ancora saltata. Infatti, secondo il giornalista il calciatore nigeriano potrebbe approdare in Arabia Saudita dopo il Mondiale per club che si sta disputando negli Stati Uniti Trattativa chiusa? Non sembra chiusa la trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen in Arabia Saudita. . L'articolo Zazzaroni “Osimhen Al-Hilal? La trattativa non è saltata.”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: zazzaroni - osimhen - hilal - trattativa

Pietro Comuzzo, classe 2005 difensore della Fiorentina, ha rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal . Avrebbe guadagnato il triplo di quanto percepisce attualmente alla Fiorentina, società in cui è cresciuto, così come tanti altri ragazzi italiani . Perchè il Vivaio della Fiorenti Vai su Facebook

RAI - Il Napoli sogna Darwin Nunez! Osimhen all'Al-Hilal, le cifre del rilancio; IL PARERE - Zazzaroni: Osimhen andrà all'Al-Hilal, con quei soldi potrebbe arrivare Lookman al Napoli; Romano: Osimhen all'Al-Hilal, prenotate le visite mediche: gli arabi pronti a pagare la clausola da 75mln.

Zazzaroni “Osimhen Al-Hilal? La trattativa non è saltata…” - Secondo Ivan Zazzaroni, la trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen all'Al Hilal non sarebbe ancora saltata. Segnala dailynews24.it

Al-Hilal, il CEO: "Osimhen? Vogliamo i giocatori più importanti, ma a una condizione" - Hilal, ha parlato di Victor Osimhen nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni della BBC. msn.com scrive