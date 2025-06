Zanchetta adesso è ufficiale | l’ex allenatore dell’Inter Primavera è il nuovo mister del Novara

Un nuovo entusiasmante capitolo nella carriera di Andrea Zanchetta, recentemente consacrato campione con l'Inter Primavera. Dopo nove anni di successi e cinque trofei, il mister si prepara a scrivere la sua prossima sfida: guidare il Novara. Con un curriculum ricco di vittorie e passione, Zanchetta si appresta a intraprendere una avventura stimolante nel mondo del calcio professionistico, portando la sua esperienza e determinazione al servizio del nuovo club.

Zanchetta, l'ex allenatore dell'Inter Primavera approda alla guida del Novara: il comunicato del club piemontese. Nella giornata di ieri è stato comunicata la separazione tra l'Inter e il mister Andrea Zanchetta. L'allenatore, che ha da poco conquistato il campionato Under 20 con la Primavera del club, ha trascorso nove anni nel settore giovanile dell'Inter, durante i quali ha ottenuto cinque trofei. Ora, si appresta a intraprendere una nuova sfida in Serie C alla guida del Novara, dove incontrerà anche l'Inter Under 23 tra le squadre avversarie. IL COMUNICATO DEL NOVARA – « Novara Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo, fino a giugno 2027, con Andrea Zanchetta, che, a partire dal primo luglio, ricoprirà il ruolo di guida tecnica della prima squadra.

