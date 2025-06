Zaccardo | In Italia i giovani pagano l’ossessione per la vittoria; Gattuso? Situazione delicata lui sa come muoversi

Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006, analizza la sfida attuale del calcio italiano e la delicata situazione in cui si trova Gattuso come allenatore. Con una visione lucida e appassionata, Zaccardo sottolinea come i giovani italiani siano spesso vittime di un’ossessione per la vittoria a breve termine, ma lui crede fermamente nelle capacità di Gattuso di muoversi con intelligenza. La sua riflessione invita a ripensare il futuro della Nazionale, puntando su continuità e passione.

Le parole di Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006, sulla scelta dell’Italia da ripartire con Gattuso in panchina Cristian Zaccardo, in una intervista a Tuttosport ha parlato della scelta della nazionale di affidare la panchina a Gattuso. Di seguito le sue parole anche sul momento del calcio italiano. ALLENATORE COME I SUOI COMPAGNI – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaccardo: «In Italia i giovani pagano l’ossessione per la vittoria; Gattuso? Situazione delicata, lui sa come muoversi»

