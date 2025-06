zaccagni so che piace molto al napoli a conte e a manna ma non ce ne priveremo fabiani

Il mercato estivo si infiamma e le voci sui grandi talenti non si placano. Angelo Fabiani, ds della Lazio, rassicura i tifosi: nessun big è sul mercato e la squadra punta a ripartire forte, senza smantellamenti. Zaccagni, un gioiello desiderato da Napoli, Conte e Manna, rimarrà fedele ai biancocelesti. La strategia è chiara: costruire con i migliori, mantenendo l’ossatura forte e competitiva. La campagna di rafforzamento sta per entrare nel vivo.

Il ds della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto a Raidue a Nonsolomercato. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport: «Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori. N on vogliamo smantellare e valuteremo le diverse proposte che ci stanno arrivando. C'è qualche richiesta per Tchaouna, ma stiamo facendo una valutazione a 360 gradi». Fabiani su Zaccagni:. Sul giornale ancora le parole del dirigente sportivo: « Rovella ha una clausola rescissoria.