Yuasa Battery | Roster quasi completo per la prossima Superlega

La stagione della Superlega si avvicina e la Yuasa Battery sta perfezionando il suo roster, con sette conferme e altrettanti nuovi innesti pronti a rafforzare il team. Dopo settimane di attenta pianificazione, il quadro si sta delineando sempre più chiaramente, offrendo ai tifosi e agli appassionati un'anticipazione delle sfide emozionanti che ci attendono. La formazione definitiva promette di essere un mix vincente di esperienza e giovani talenti, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Manca veramente poco alla definizione completa del roster che avrà a disposizione coach Massimiliano Ortenzi in vista della prossima Superlega. La Yuasa Battery fin dalle prime conferenze stampa di stagione era stata molto precisa. Alle sette conferme ufficiali rispetto allo scorso anno si sarebbero aggiunti sette volti nuovi per andare a definire nel dettaglio l'organico a disposizione. Le conferme sono state le prime ad essere fatte partendo del nucleo storico formato dal palleggiatore Manuele Marchiani (ottava stagione per lui a Grottazzolina), dal centrale Marco Cubito (settima stagione per lui) e dal capitano – bandiera Riccardo Vecchi nato e cresciuto con la maglia della M&G addosso.

