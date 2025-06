Yoga fitness meditazione | le lezioni

Finalmente sono tornate le emozionanti sessioni di “Sport all’alba e al tramonto”, il progetto gratuito del Comune dedicato a tutti gli amanti del movimento e del benessere. Ogni giorno, all’alba e al tramonto, cittadini e visitatori possono immergersi in yoga, meditazione, camminate fitness e ginnastica dolce, accompagnati da professionisti locali. Un’occasione unica per riscoprire l’energia della natura e prendersi cura di sé: non lasciarti sfuggire questa esperienza rigenerante!

E’ ripartito ieri “Sport all’alba e al tramonto”, il progetto gratuito promosso dal Comune, aperto ai cittadini, ai turisti e a chiunque desideri praticare attività fisica all’aria aperta. Ogni giorno, all’alba al Pontile in piazza Cardini e al tramonto alla Spiaggia dei Bambini di Vittoria Apuana, si svolgeranno lezioni guidate da professionisti e associazioni sportive del territorio: yoga, camminate fitness, ginnastica dolce, meditazione, mobilità articolare e molto altro. Tutte le attività sono gratuite e senza necessità di prenotazione. È sufficiente presentarsi sul posto muniti di tappetino e una bottiglia d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Yoga, fitness, meditazione: le lezioni

In questa notizia si parla di: yoga - fitness - meditazione - lezioni

Che meraviglia ritrovarsi insieme nel verde ascoltando il corpo, il respiro e la natura. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo primo evento di yoga e meditazione all’aria aperta nel parco del Castello Bolognini. È stato un momento spe Vai su Facebook

Conflavoro PMI Varese presenta l'evento Efficienza e Crescita; Dalla meditazione allo yoga, alla funzione «Tutto bene»: ecco le novità Apple di Fitness+ e di Watch 10 per la salute; Riccione Wellness Academy: il fitness incontra Olimpiadi e Paralimpiadi in riva al mare.

Power yoga: il tipo di yoga più vicino al fitness e un po’ meno spirituale - Difatti, si avvicina di più ad un corso fitness e di attività sportiva aerobica invece che ad uno stile tradizionale di yoga. Si legge su tuttogreen.it

Yoga, meditazione e fitness: 7 appuntamenti a settembre 2023 - È a questo scopo che, proprio nel mese di settembre, ci sono alcuni tra i più importanti eventi di yoga, meditazione e fitness ... iodonna.it scrive