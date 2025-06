Yoga e rituali aufguss a Montegrotto Terme

Vivi un venerdì unico al Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme, dove il benessere si fonde tra yoga e rituali Aufguss. Immergiti in sessioni di rilassamento profondo e lasciati avvolgere dai profumi degli oli essenziali, per un’esperienza sensoriale rigenerante. Scopri come il calore e i rituali guidati possano trasformare il tuo spirito e il tuo corpo, perché il vero relax inizia quando corpo e mente si incontrano in armonia.

Venerdì Ritual Experience – Il potere del calore e degli oli essenziali. Ogni venerdì, al Mioni Luxury Swim & Spa, si apre un percorso dedicato al benessere più autentico. Dopo una sessione di yoga rilassante, l'esperienza continua con i rituali guidati dagli Aufgussmeister, pratiche senza.

Yoga e rituali aufguss a Montegrotto Terme il 20 giugno 2025.

Aufguss, il rituale magico delle saune in Trentino - La sauna è un momento di puro piacere per gli amanti del genere: ecco l'Aufguss, un rituale magico praticato anche nelle saune del Trentino Alto Adige La sauna è un momento di puro piacere per ... Lo riporta ilgiornale.it

Aufguss, la sauna show per rilassarti con i getti di vapore - L'Aufguss (getti di vapore, in tedesco) è un rituale molto diffuso nei paesi nordici, che si sta "espandendo" anche in Italia, in particolare in Alto Adige. cosmopolitan.com scrive