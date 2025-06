Yeremay Juve | ufficiale il futuro dell’obiettivo bianconero Il comunicato del Deportivo La Coruña rivela tutto decisione presa per il classe 2002

Il futuro di Yeremay Hernandez si chiarisce: l’atteso trasferimento alla Juventus si dissolve, e il talento classe 2002 resterà al Deportivo La Coruña. Dopo settimane di rumors e speculazioni, il comunicato ufficiale dell’RC Deportivo sancisce questa decisione, segnando un nuovo capitolo per il giovane centrocampista. La volontà del club spagnolo e le parole dell’amministratore delegato confermano che, per ora, Yeremay continuerà a vestire la maglia del Deportivo, lasciando aperto il suo percorso di crescita.

Yeremay Juve: è stato ufficializzato il futuro dell’obiettivo bianconero. Il comunicato del Deportivo La Coruña svela tutto, decisione presa per il 2002. Ora è ufficiale: Yeremay Hernandez rimarrà al Deportivo La Coruña. Niente Juve, dunque, nel futuro del talento classe 2002. Le parole dell’amministratore delegato dell’RC Deportivo, Massimo Adalberto Benassi: «Oggi è un giorno molto importante per l’RC Deportivo e per tutta la famiglia del Deportivo. È un giorno di gioia e di festa per un gesto di impegno, identità e amore per questo Club. Yeremay ha deciso di rimanere con noi nonostante le offerte importanti che gli avrebbero aperto le porte da alcuni dei club più importanti d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com