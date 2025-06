xo kitty 3 dietro le quinte delle riprese con il cast

Le prime immagini dal set di XO Kitty 3 catturano l’entusiasmo e l’attesa dei fan, mentre il cast si prepara a tornare in azione a Seoul. Dopo mesi di sospense, le riprese ufficiali sono finalmente ripartite, promettendo nuovi colpi di scena e avventure emozionanti. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli dietro le quinte di questa attesissima stagione, che segnerà un capitolo ancora più avvincente della saga.

inizio delle riprese di XO Kitty 3: conferma ufficiale dal set. Le produzioni della serie spin-off di To All The Boys sono ufficialmente ripartite con le registrazioni della terza stagione di XO Kitty. A circa cinque mesi dalla conclusione della seconda stagione, il cast si è riunito nuovamente a Seoul per iniziare le riprese del nuovo ciclo di episodi, segnando un passo importante nel ritorno della saga. le prime immagini dal set e i protagonisti sul campo. Attraverso alcuni video condivisi sui social media, in particolare su TikTok, l’ attrice Anna Cathcart, interprete di Kitty, ha mostrato momenti delle riprese ambientate nella capitale sudcoreana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it