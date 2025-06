Xi | parti coinvolte devono lavorare per allentare tensioni in Medio Oriente il prima possibile evitando ulteriore escalation

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di un impegno rapido e deciso da parte di tutte le parti coinvolte per alleviare le tensioni nel Medio Oriente, evitando un’ulteriore escalation. Durante il vertice ad Astana, Xi ha ribadito che la Cina si impegna a promuovere dialogo e stabilità, dimostrando come la diplomazia possa essere una forza unificante in tempi di crisi. La Cina è pronta a svolgere un ruolo chiave per favorire la pace nella regione.

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato ad Astana che tutte le parti coinvolte dovrebbero lavorare per allentare le tensioni in Medio Oriente il prima possibile ed evitare un'ulteriore escalation. Xi ha formulato queste osservazioni durante l'incontro con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev a margine del secondo Vertice Cina-Asia centrale nella capitale kazaka di Astana. Il presidente cinese ha dichiarato che la Cina e' profondamente preoccupata perche' l'operazione militare di Israele contro l'Iran ha causato un'improvvisa escalation delle tensioni in Medio Oriente, aggiungendo che la Cina si oppone a qualsiasi azione che violi la sovranita', la sicurezza e l'integrita' territoriale di altri Paesi.

