Xi | esorta Cina Tagikistan a espandere portata di commercio investimenti bilaterali

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il Tagikistan a rafforzare e ampliare le relazioni commerciali e gli investimenti bilaterali, sottolineando l’importanza di una collaborazione strategica tra i due Paesi. Durante il secondo Vertice Cina-Asia Centrale ad Astana, Xi ha ribadito il sostegno della Cina alla sovranità e sicurezza del Tagikistan, aprendo nuove opportunità per una partnership più forte e duratura. Un passo fondamentale verso un futuro di prosperità condivisa...

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha invitato la Cina e il Tagikistan a espandere la portata del commercio e degli investimenti bilaterali. Xi ha formulato queste osservazioni durante un incontro con il presidente tagiko Emomali Rahmon a margine del secondo Vertice Cina-Asia centrale nella capitale kazaka di Astana. La Cina sostiene fermamente il Tagikistan nella salvaguardia della sua indipendenza, sovranita’ e sicurezza nazionali, ha dichiarato Xi. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: esorta Cina, Tagikistan a espandere portata di commercio, investimenti bilaterali

